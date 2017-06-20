 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Фронтовая Горловка: в ОБСЕ подтвердили факт подрыва машины с гражданскими

Вторник, 20 июня, 2017

Как говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, автомобиль подорвался на противотанковой мине недалеко от Байрака.


Согласно информации, наблюдатели разговаривали с 55-летней женщиной, которая сообщила, что 12 июня около 19:30 восточнее г. Горловка.получила травмы, когда машина, в которой она ехала, подорвалась на мине. По ее словам, у нее травмировано левое плечо, а ее муж, который ехал вместе с ней, получил легкие травмы головы.

Сотрудник экстренной службы в Горловке подтвердил наблюдателям факт подрыва транспортного средства на противотанковой мине. На месте инцидента были обнаружены 6 противотанковых мин, которые затем были обезврежены посредством контролированного подрыва.

Ранее «Кочегарка» сообщала, что 12 июня, ближе к 20 час., на северо-востоке прогремел взрыв. Позднее стало известно, что на мине подорвался автомобиль, в котором ехали мужчина и женщина.

 



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования