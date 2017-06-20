Фронтовая Горловка: в ОБСЕ подтвердили факт подрыва машины с гражданскими

Как говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, автомобиль подорвался на противотанковой мине недалеко от Байрака.



Согласно информации, наблюдатели разговаривали с 55-летней женщиной, которая сообщила, что 12 июня около 19:30 восточнее г. Горловка.получила травмы, когда машина, в которой она ехала, подорвалась на мине. По ее словам, у нее травмировано левое плечо, а ее муж, который ехал вместе с ней, получил легкие травмы головы.

Сотрудник экстренной службы в Горловке подтвердил наблюдателям факт подрыва транспортного средства на противотанковой мине. На месте инцидента были обнаружены 6 противотанковых мин, которые затем были обезврежены посредством контролированного подрыва.

Ранее «Кочегарка» сообщала, что 12 июня, ближе к 20 час., на северо-востоке прогремел взрыв. Позднее стало известно, что на мине подорвался автомобиль, в котором ехали мужчина и женщина.