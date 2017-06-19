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За неделю безвизом с ЕС воспользовались больше 20 тысяч украинцев

Понедельник, 19 июня, 2017

За последнюю неделю страны ЕС по биометрическим паспортам посетили более 100 тысяч украинцев, 21200 человек из которых воспользовались безвизовым режимом. Об этом сегодня, 19 июня, сообщила Государственная пограничная служба.

6745 «безвизовых туристов» (32 %) использовали для путешествий самолет, остальные железнодорожные поезда и автомобили. Большинство пересекли границу с Польшей (8725 граждан ) и Венгрией (2840 граждан).

26 украинцам отказали в пересечении границы с ЕС. Есть шесть причин, по которым пограничники могут отказать во въезде: 

- отсутствие необходимого пакета документов;

- нахождение в «черном списке» хотя бы одной из стране ЕС;

- нахождение в списке лиц, представляющих угрозу общественному порядку, общественному здоровью или внутренней безопасности;

- наличие судимости в любой стране ЕС за преступления, которые предусматривают уголовное наказание в виде лишения свободы сроком минимум на один год;

- нарушение правил легального пребывания в предыдущую поездку;

- наличие у пограничников доказательства участия в преступной деятельности или доказательства наличия умысла участвовать в подобной деятельности.

КП в Украине



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