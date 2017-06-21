Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в первом квартале до 2,5%

Рост валового внутреннего продукта Украины в первом квартале 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 2,5%, такую улучшенную оценку опубликовала Государственная служба статистики вместо обнародованных ранее 2,4%.

Ведомство также подтвердило предварительную оценку увеличения ВВП по отношению к предыдущему кварталу (четвертому кварталу 2016 года) с учетом сезонного фактора – 0,3%.

Госстат добавил, что номинальный ВВП в I квартале 2017 года составил 583,88 млрд грн, а на одного человека – 13,721 тыс. грн, изменение дефлятора – 25,1%.