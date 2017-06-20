8-летний мальчик, получивший ранения при обстреле Донецка 4 июня, пошел на поправку

Об этом со ссылкой на медиков сообщили местные интернет-издания.

По словам главврача детской клинической больницы Сергея Маркова, мальчик уже переведен в общее отделение, его состояние стабилизировалось, и сейчас оно ближе к удовлетворительному.

«Кризис миновал, на поправку пойдет быстро», — подчеркнул врач.

Напомним, что вечером 4 июня под обстрел попал Петровский район Донецка, в результате чего местная жительница погибла, а ее восьмилетний сын был ранен.

Как выяснилось позднее, он получил минно-взрывную травму, осколочное ранение брюшной полости, бедра и пальца.