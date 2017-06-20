8-летний мальчик, получивший ранения при обстреле Донецка 4 июня, пошел на поправку

Вторник, 20 июня, 2017
Об этом со ссылкой на медиков сообщили местные интернет-издания.
По словам главврача детской клинической больницы Сергея Маркова, мальчик уже переведен в общее отделение, его состояние стабилизировалось, и сейчас оно ближе к удовлетворительному.
«Кризис миновал, на поправку пойдет быстро», — подчеркнул врач.
Напомним, что вечером 4 июня под обстрел попал Петровский район Донецка, в результате чего местная жительница погибла, а ее восьмилетний сын был ранен.
Как выяснилось позднее, он получил минно-взрывную травму, осколочное ранение брюшной полости, бедра и пальца.