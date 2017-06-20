Фронтовая Горловка: вечером стреляли на севере, а в других городах есть жертвы

О боевых действиях в понедельник горожане сообщали лишь вечером.

Кроме того, по их словам, в основном, огонь велся на севере. Так, стрелковое стало слышно ближе к 19 час., а к 21 час. в районе Зайцево начали применяться минометы. После 22 час. местные жители рассказали, что бои на участке от Майорска до Зайцево еще продолжаются.

В Луганской области во время боевых действий пострадал 9-летний мальчик. Во время обстрела Счастья он получил контузию, медики оказали необходимую медицинскую помощь. Кроме того, здесь пострадала и 16-летняя девушка, которой осколки попали в руку.

В Ясиноватой тяжелые ранения получила пожилая женщина 1936 г.р., Ей оторвало ногу и руку.

Еще раньше плохая новость пришла из Коминтерново — в результате боевых действий осколочное ранение в голову получила 19-летняя девушка. От полученных травм она скончалась на месте.