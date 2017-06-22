В Минске договорились о новом перемирии — «хлебном»

В столице Беларуси состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Накануне СМИ сообщили об обращении председателей сельсоветов прифронтовых Талаковки, Сартаны, Павлополя, Лебединского, Широкино, Коминтерново (Пикузы) «посодействовать перемирию с «ДНР» на период сбора урожая». В письме руководители указанных населенных пунктов просили установить «хлебное перемирие» на два месяца, начиная с 20 июня.

И вот на пресс-конференции спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе на время уборки урожая (с 24 июня по 31 августа) может быть введен режим полного прекращения огня.

По его словам, участники группы поддержали идею введения так называемого «хлебного перемирия», которое должно начаться 24-го июня и продлиться, как минимум, до 31 августа.