Фронтовая Горловка: вечером «работала» артиллерия

В течение среды вокруг Горловки было тихо.

Зато в центре города днем неожиданная стрельба из автоматов напугала и взрослых, и детей. Об этом инциденте рассказали очевидцы. По их словам, стреляли прямо возле детской площадки.

Вечером «зашумел» север, где на участке от Майорска до Зайцево «работали» крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, а иногда — и минометы. После 21 час. из минометов начали стрелять и на западном направлении. Кроме того, бои завязались на юго-западнее, но отдаленно. Позднее, здесь были видны вспышки, а горловчане сообщили, что в этой стороне, как минимум, до полуночи применялась тяжелая артиллерия.

Между тем, под Донецком боевые действия продолжались и днем, и вечером, причем с наступлением темноты их интенсивность серьезно возросла. Не стихают бои и восточнее Мариуполя.