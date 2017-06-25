Фонд гарантирования вкладов может увеличить гарантию по депозитам

Фонд гарантирования вкладов поддерживает увеличение размера гарантированнной суммы выплаты по вкладам физических лиц.

Об этом заявил директор-распорядитель Фонда Константин Ворушилин, передает Finclub.

«Постепенно мы должны увеличивать объем депозитов, которые мы гарантируем населению. В Европе, например, это 100 тысяч евро», — сказал он.

В Украине гарантируются депозиты на сумму до 200 тыс. грн.

Увеличение максимальной суммы возможно, по словам Ворушилина, только после того, как Фонд реализует активы, которые находятся под его управлением.

«Нужно разгрести то, что есть, а потом уже повышать размер выплаты», — сказал он.

TodayNews