Фронтовая Горловка: днем слушали юго-запад, а вечером — север

Четверг выдался достаточно спокойным днем и до наступления темноты местные жители о боях не сообщали.

Справедливости ради, стоит отметить, что на протяжении дня с юго-западного направления иногда доносились отголоски войны под Авдеевкой/Ясиноватой.

Вечером горловчане рассказали о боевых действиях на северных окраинах. Так, «шумел» участок от Майорска до Зайцево. Применялось стрелковое, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.

Наиболее «горячим» 22-го июня оказалось луганское направление, где боевые действия велись в районе Счастья, под Лобачево и Попасной. Не стихают бои в районе Широкино и Марьинки, а в Донецке днем прогремел странный взрыв.

«В 11:45 прозвучал взрыв, через минут над крышами зданий, если смотреть из центра Ворошиловского, в районе Ветки поднялся небольшой гриб черного дыма, рассеялся за 10 мин. Точно не мина, но что за взрыв, никто не знает», — рассказал очевидец.

«Примерно в 11:51 появился столб серо-коричневого дыма на горизонте, подумали сначала, что на Точмаше, но вероятно в районе ДАП, видно было около 30 минут», — прокомментировал другой дончанин.