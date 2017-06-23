В «ДНР» склады забиты углем

Российское ИА «Регнум» опубликовало интересные данные о состоянии угольных предприятий, оказавшихся на подконтрольной «ДНР» части Донецкой области.

В частности, сообщается о введении с 1 июня двухдневной рабочей недели на шахтах, входящих в объединение «Торезантрацит», в которое входят также шахты Снежного и Шахтерска. Всего, речь идет о семи основных шахтах предприятия: «Шахта Глубокая», «Лутугино», «Прогресс», «Иловайская», «Ударник», «Заря», Центральная обогатительная фабрика» и ряде других.

Теперь вместо 20 смен в месяц, шахтеры будут выходить в забой только 8 раз. Что приведет к уменьшению заработной платы вдвое. Кроме того, по данным агентства, с 15 июня уже остановлена шахта «Комсомолец Донбасса» (Кировское), а ее горняки отправлены в полностью бесплатный отпуск.

Кроме того, неназванный источник в пресс-службе так называемого «министерства угля и энергетики ДНР» сообщил российским журналистам о тяжелейшей ситуации на предприятиях, на которых было введено «внешнее управление».

«Когда ситуация решится никто не говорит, никто ничего не знает. Склады угля забиты. Нет рынка сбыта. Уголь некуда поставлять», — заявил он.

По материалам АСД