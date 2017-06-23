 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

В «ДНР» склады забиты углем

Пятница, 23 июня, 2017

Российское ИА «Регнум» опубликовало интересные данные о состоянии угольных предприятий, оказавшихся на подконтрольной «ДНР» части Донецкой области.

В частности, сообщается о введении с 1 июня двухдневной рабочей недели на шахтах, входящих в объединение «Торезантрацит», в которое входят также шахты Снежного и Шахтерска. Всего, речь идет о семи основных шахтах предприятия: «Шахта Глубокая», «Лутугино», «Прогресс», «Иловайская», «Ударник», «Заря», Центральная обогатительная фабрика» и ряде других.

Теперь вместо 20 смен в месяц, шахтеры будут выходить в забой только 8 раз. Что приведет к уменьшению заработной платы вдвое. Кроме того, по данным агентства, с 15 июня уже остановлена шахта «Комсомолец Донбасса» (Кировское), а ее горняки отправлены в полностью бесплатный отпуск.

Кроме того, неназванный источник в пресс-службе так называемого «министерства угля и энергетики ДНР» сообщил российским журналистам о тяжелейшей ситуации на предприятиях, на которых было введено «внешнее управление».

«Когда ситуация решится никто не говорит, никто ничего не знает. Склады угля забиты. Нет рынка сбыта. Уголь некуда поставлять», — заявил он.

По материалам АСД



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования