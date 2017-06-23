Обмен пленными может состояться 5 июля

Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, передает «Интерфакс-Украина».

«Договорились, что на следующей встрече 5 числа должны начать процесс обмена», — сказал Кучма.

По словам представителя Украины в Минске, до 5 июля стороны должны согласовать расхождения в списках на обмен.

«Процесс верификации завершен, все с этим согласились. Есть расхождения в списках в 5-6 человек, но даже при таких маленьких разногласиях у нас, с украинской стороны, никаких проблем, у них — на 15 человек больше в их списке», — добавил Кучма.

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