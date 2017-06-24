Фронтовая Горловка: очередное перемирие сорвано в первые же минуты

Как «Кочегарка» уже сообщала, на последней встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны поддержали введение режима полного прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения на Донбассе на время уборки урожая (с 24 июня по 31 августа).

Тишина должна была наступить ровно в полночь, однако, стрелять продолжали и вечером в пятницу и ночью — уже в субботу.

Об активных боевых действиях на севере горожане сообщили ближе к 22 час. Такая ситуация сохранялась несколько часов, а наиболее громкими назывались район Зайцево и Мичуринского.

После полуночи бои на северных и северо-западных окраинах Горловки были слышны еще некоторое время, кроме того около часа на юго-западе периодически работали минометы.

Также продолжили стрелять и под Донецком, и на мариупольском направлении. В Докучаевске ранение в бедро получила женщина 1963 г. р. Кроме того, двое детей пострадали от боевых действий в подконтрольном «ЛНР» Стаханове. 13-летний подросток с осколочными ранениями был госпитализирован, а 9-летняя девочка «отделалась» контузией.