Фронтовая Горловка: в полдень прогремел мощный взрыв

Суббота, 24 июня, выдалась неспокойной.

Началось все с мощного взрыва на северо-западе, прогремевшего в полдень. По словам очевидцев «что-то грохнуло именно в городе, а не в пригородах», причем слышно было хорошо и в центре. В дальнейшем, север продолжал «бахать», но нечасто.

Затем боевые действия активизировались уже вечером. Ближе к 21 час. стрелять начали на севере. Применялось как стрелковое, так и крупнокалиберное вооружение, минометы.

Около 22 час. на юго-западе были слышны зенитные установки. Стреляли в этот вечер и в стороне Светлодарска.

Кроме того, продолжаются бои под Донецком, где наиболее интенсивно они велись в районе Авдеевки. На мариупольском направлении наиболее «горячими» точками остаются Широкино и Павлополь. Также есть информация о том, что недалеко от Дебальцево на мине подорвался КамАЗ, пострадали трое мужчин, позже один из них умер.