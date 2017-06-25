 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Фронтовая Горловка: в полдень прогремел мощный взрыв

Воскресенье, 25 июня, 2017

Суббота, 24 июня, выдалась неспокойной.

Началось все с мощного взрыва на северо-западе, прогремевшего в полдень. По словам очевидцев «что-то грохнуло именно в городе, а не в пригородах», причем слышно было хорошо и в центре. В дальнейшем, север продолжал «бахать», но нечасто.

Затем боевые действия активизировались уже вечером. Ближе к 21 час. стрелять начали на севере. Применялось как стрелковое, так и крупнокалиберное вооружение, минометы.

Около 22 час. на юго-западе были слышны зенитные установки. Стреляли в этот вечер и в стороне Светлодарска.

Кроме того, продолжаются бои под Донецком, где наиболее интенсивно они велись в районе Авдеевки. На мариупольском направлении наиболее «горячими» точками остаются Широкино и Павлополь.  Также есть информация о том, что недалеко от Дебальцево  на мине подорвался КамАЗ, пострадали трое мужчин, позже один из них умер.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования