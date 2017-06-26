Для переселенцев могут упростить проверки

Об этом сообщили в общественной организации Донбасс SOS.

Как говорится в сообщении, одним из результатов встречи активистов и заместителя Министерства социальной политики Александром Приваловым стал проект постановления, которым в частности предлагается отменить проверки на дому тем переселенцам, которые успешно прошли физическую идентификацию в Ощадбанке.

В частности проектом Постановления, которое официально опубликовано на сайте Минсоцполитики, предлагается:

увеличение предельного размера депозита до 30-кратного размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (при наличии которого, пособие не назначается);

уполномачивание Укрпочты проводить социальные выплаты и идентификацию лиц с инвалидностью и лиц, которые не способны к самообслуживанию;

отмена проверок социальными инспекторами на дому тем переселенцам, которые по информации в Единой информационной базе ВПЛ прошли физическую идентификацию в Ощадбанке или с помощью Укрпочты;

отмена проверок социальными инспекторами на дому для отдельных категорий ВПЛ, , которые могут подтвердить свое трудоустройство (гос.служащих и военных) и другие изменения.

Некоторые нормы проекта Постановления на самом деле долгожданны и могут положительно повлиять на доступ внутренне перемещенных лиц к социальной помощи. Однако в проекте есть и предложения, которые несут в себе угрозы.

С одной стороны, речь идет об увеличении предельного размера депозита до 30-кратного размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц, при наличии которого, пособие не назначается. С другой, например, крайне рискованным по мнению волонтеров, является предложение ввести в Порядок выплаты пенсий и денежной помощи отметку о факте пребывания на учете внутренне перемещенных лиц. Законодательством уже предусмотрено, что факт учета подтверждается справкой внутренне перемещенного лица, которая предоставляется в управление Пенсионного фонда для выплаты пенсий, поэтому дополнительные отметки о факте пребывания является не нужны. Такое требование может вызвать неоднозначные трактовки на местах и привести к тому, что могут быть внедрены новые штампы, или аналогичные дополнительные требования к ВПЛ.

Также в Донбасс SOS отметили инициативу уполномочить Укрпочту проводить социальные выплаты и идентификацию лиц с инвалидностью I группы и лицам, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи по месту жительства. В то же время, необходимо уточнить процедуру подачи письменных заявлений о необходимости получения пенсионных выплат такими лицами. Нужно определить механизм, как Укрпочта получит информацию о необходимости доставки пенсии, ведь лица, которые не способны к самообслуживанию, не смогут сами прийти в отделение Укрпочты, а также ВПЛ не могут уполномочить третьих лиц на представительство их интересов. Кроме того, представители Укрпочты при обсуждении проекта постановления заверили о невозможности проведением ими физической идентификации таких лиц. Соответственно, утверждение данной нормы без предварительного согласования механизма идентификации таких лиц может привести к рискам непрохождения ими физической идентификации по вине уполномоченного органа.

Кроме того, в проекте Постановления указано, что первая физическая идентификация клиента проводится Ощадбанком до 1 мая 2017 — эту дату указывать некстати, поскольку в будущем будут появляться новые пенсионеры дата первой идентификации которых не может быть в прошлом. Кроме того, не учтены потребности людей с инвалидностью I группы и лиц, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи. Непонятно каким образом они смогут пройти первую идентификацию — или сотрудники Ощадбанка будут обязаны осуществить визит на дому, или обязанность проведения идентификации будет возложена на Укрпочту? Как ответственный орган узнает о необходимости проведения первой физической идентификации?

С позитивом встречено и предложение о непроведении очередной проверки в отношении некоторых категорий лиц, которые могут подтвердить свое трудоустройство. Однако, стоит отметить, что любое упрощение только для определенных категорий лиц является дискриминацией и может вызвать социальную напряженность в регионах. Поэтому в организации требуют распространить предложенную проектом Постановления практику на всех работающих на подконтрольной правительству территории, которые могут подтвердить это справкой от работодателя. Подчеркивается, что с таким же требованием выступают и областные управления социальной защиты Донецкой и Луганской областей, которые неоднократно обращались в Министерство социальной политики с соответствующими предложениями, что значительно облегчит работу социальных работников на местах.