Фронтовая Горловка: на окраинах по-прежнему неспокойно

«Хлебное» перемирие по вечерам продолжает греметь за городской чертой.

Как рассказали местные жители, в воскресенье, 25 июня, боевые действия стали слышны в Горловке ближе к 20 час. На севере, а чуть позже и несколько западнее, начали стрелять как из стрелкового различного калибра, так и из гранатометов. Позднее начали применять минометы. Такая ситуация сохранялась на северных окраинах некоторое время, но к полуночи все стихло.

Что касается юго-запада, то здесь вечером периодически «работали» зенитные установки.

Продолжались бои в воскресенье в районе Авдеевки, а наиболее активно они велись в Луганской области. Зато на мариупольском направлении было тише обычного.