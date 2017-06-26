Кому в Донбассе после «национализации» жить хорошо — взгляд из России

Введение в ДНР и ЛНР внешнего управления на «украинских» предприятиях не улучшило ситуацию в экономике. А некоторые считают, что власти и олигархи попросту сговорились.

Прошло уже почти четыре месяца, как в Донбассе предприятия украинских олигархов перешли под внешнее управление. Пошло ли это на пользу самопровозглашенным республикам или наоборот — они понесли огромные финансовые и ресурсные потери?

Известно, что основная масса предприятий Донбасса уже много лет находилась под контролем Рината Ахметова и приближенного к нему круга лиц. После прихода к власти Виктора Януковича олигарху пришлось немного потесниться и уступить немного места президентской «семье», тем не менее, контроль над промышленностью Донбасса остался все же за Ахметовым. Кроме того, ряд предприятий в регионе принадлежали Игорю Коломойскому, Дмитрию Фирташу, Сергею Таруте, Сергею Курченко.

Согласно данным СМИ, за два последних года в украинскую казну с этих предприятий поступило около 40 млрд гривен налогов. Значительная их часть приходится на предприятия, подконтрольные Ринату Ахметову. При этом, как сообщала пресс-служба ДТЭК, уровень загрузки предприятий составлял от 25 до 80%. В частности, это были объединение «Краснодонуголь», Комсомольское рудоуправление, Харцызский трубный завод (ХТЗ), Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ), Макеевский филиал ЕМЗ и другие. Все эти предприятия были зарегистрированы в Мариуполе и Северодонецке, хотя работали на неподконтрольной Киеву территории.

40 млрд грн (примерно 92,5 млрд руб) даже для двух республик вместе взятых сумма очень внушительная. К примеру, в ЛНР пенсию получают сейчас порядка 450 тыс. человек. При среднем размере выплат в 2500 руб. в месяц луганским пенсионерам нужно всего-то 1,125 млрд. На сколько бы хватило 90 с лишним — нетрудно подсчитать. Но автоматически налоги в прежних объемах в республиканскую казну не потекут — для этого надо, чтобы предприятия продолжали также успешно работать, а их продукция продаваться. Иначе не только налогов не увидеть, но даже их работникам зарплаты.

Оценить, какой доход стали приносить предприятия бюджетам ДНР и ЛНР, очень сложно, хотя «Росбалт» попытался выяснить, как же сейчас работают «национализированные» компании и действительно ли олигархи утратили над ними контроль.

«Я знаю, что рынок ГСМ, в основном это сеть заправок „Параллель“, в ДНР остается под контролем Рината Ахметова, естественно, что без своей копейки не остается Захарченко (глава ДНР Александр Захарченко — авт.). В ЛНР рынком топлива якобы заведует Курченко, но точно сказать не могу. И скажу так: чем больше наши власть имущие будут лить грязи на Рината, тем больше это будет подтверждать то, что он остается здесь хозяином, а вся эта болтовня — театр, отвлекающий маневр», — высказал свое мнение «Росбалту» сотрудник одного из донецких министерств.

Информацию о том, что «национализированными» предприятиями в ДНР продолжают руководить люди Ахметова подтвердил еще один донецкий чиновник. «Все очень просто, сегодня управляют большинством национализированных предприятий те же люди, что управляли ими и раньше. По сути, на предприятиях ничего не изменилось. Владельцами остаются все те же олигархи. Шахты „Метинвеста“ остаются под контролем Ахметова, люди работают, получают зарплату, Ринат получает свою прибыль. От национализации он только выиграл, ведь теперь ему не нужно платить налоги Украине», — рассказал «Росбалту» сотрудник городской администрации Донецка.

Кондитерское предприятие «Конти» (владельцы Ринат Ахметов и Борис Колесников) продолжает работать в Донецке под новым названием «Тор», кондитерская фабрика «АВК» превратилась в «Лаконд». По словам нашего источника, формально учредителями новых предприятий являются уроженцы Южной Осетии и Абхазии, но по факту фабрики остались за старым владельцем.

«Ну, вот скажите мне, если бы предприятия больше не принадлежали Ахметову, и он больше бы не имел влияния на ДНР, то разве бы оставили нетронутыми его донецкие апартаменты? Думаю, их бы тоже „экспроприировали“, а так стоят целехоньки. При этом имения беглых чиновников, прокурора заняты новыми жильцами, то есть их возвращения не ждут», — рассказал дончанин Влад.

По официальной информации, телекоммуникационная компания «Укртелеком» якобы была вынуждена прекратить оказание услуг на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. В компании заявили, что ее офисы в Донецке и Луганске «захватили». Действительно, в них расположились сотрудники местных компаний, однако при этом «Укртелеком» продолжает поставки интернет-трафика непосредственно из Украины и не блокирует запрещенные в республиках сайты.

В угледобывающей отрасли все непросто. На территории республик приостановил работу ряд шахт, правда, как утверждают наши источники, причина отнюдь не в «национализации», а в их нерентабельности — большинство из них хотели закрыть еще при Януковиче. Тем не менее, перспективные шахты входящие в состав холдинга Ахметова продолжают работать. «Директор остался прежним, люди работают, зарплату платят, начали гасить долги. Ну, может немного меньше стали получать после перехода на рубли, но работа есть и это хорошо», — рассказал донецкий шахтер.

Интересно, куда девается уголь? На Украину он, вроде бы, поставляться не может из-за блокады. По данным украинской группы «Информационное сопротивление», в мае 76,3 тыс. тонн «ворованного угля» якобы были отправлены на «Новочеркасскую ГЭС» (правильно, конечно же, ГРЭС) в Ростовской области. Даже если и так, то экспорт невеликий.

Крупные промышленные предприятия Донбасса сейчас остро ощущают дефицит в поставках руды и леса. В связи с этим остановлен Донецкий и Енакиевский металлургический заводы, хотя власти ДНР об этом заявлять во всеуслышание не спешат. А вот завод «Стирол» остановлен официально, и работу предприятие якобы возобновит лишь тогда, когда от Горловки отодвинется линия фронта. Продолжает работу Донецкий электротехнический завод, тем не менее, мощности его значительно снижены.

Что касается ЛНР, то здесь работающих предприятий немного. Продолжают работать шахты ахметовского «Метинвеста», тем не менее, перед шахтерами существует ранее накопившаяся задолженность по зарплате. Но критической ситуацию в угледобывающей отрасли не назовешь, массовой безработицы тоже нет, чего не скажешь о металлургии.

«Ситуация в Алчевске критическая, после практически полной остановки меткомбината треть населения выехала, кто-то подался в Россию, кто-то в другие города. На сегодня предприятие стоит, люди выходят на работу несколько дней в неделю на пару часов, лишь бы поддержать его работоспособность, — рассказал „Росбалту“ источник, имеющий непосредственно отношение к комбинату. — Многие не могут понять, почему другие предприятия Ахметова после национализации работают, а алчевский завод пришел к упадку. А я скажу так: завод и до ЛНР не особо прибыльным был, после начала донбасской революции ситуация усугубилась, потом еще блокада, наладить поставки и продажу через РФ не вышло, нет рентабельности, вот и передали предприятие якобы под национализацию. Выходит теперь, что Ахметов в упадке не виноват, его руки чисты и репутация тоже».

В общем, большинство наших «экспертов» сошлись на мысли, что внешнее управление является ширмой, которая позволила украинским олигархам перестать кормить налогами одновременно Киев и Донецк с Луганском. Правда, есть и другое мнение.

«Не секрет, что владея большинством предприятий Донбасса Ахметов имел очень большое влияние на территории республик, не меньшее влияние он имеет и на украинские территории. Национализация была обусловлена тем, что власть имущие в республиках осознали, что к хорошему такая ситуация не приведет, — рассказал „Росбалту“ источник в правительстве ДНР. — События 1 марта текущего года — это ничто иное, как сигнал к полному разрыву ДНР-ЛНР с Украиной. Это сигнал о том, что неподконтрольные территории Донбасса больше никогда не будут зависеть от Киева. Теперь влияние на эти территории имеют совсем другие люди, которым вскоре негласно и передадут управление национализированными предприятиями. Кто эти люди? Естественно, российские бизнесмены».