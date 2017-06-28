С начала ввода безвизового режима в Евросоюз не пустили 33 украинца

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины.

Начиная с 11-го июня за почти две недели пограничная служба Украины оформила 741 тыс. 795 граждан, которые выехали в Европейский Союз. Из них 156 тыс. 916 — по биометрическим паспортам. Отмечается, что это составляет 29 % от общего количества.

В каждом конкретном случае отказа компетентные органы тщательно разбираются. В ГПСУ напомнили, что есть определенный перечень требований и причин, на основании которых человеку могут отказать в пересечении границы.