Фронтовая Горловка: вчера было тихо, чего не скажешь о других «горячих» точках

26-го июня, местные жители не сообщали о боевых действиях на протяжении всего дня.

Весь день и вечер в Горловке было тихо, чего не скажешь о других населенных пунктах региона. Не так спокойно было на Светлодарской дуге, традиционно происходили бои в районе авдеевской промзоны и ясиноватской развязки.Жители Ясиноватой днем слышали мощный взрыв, причем больше их потревожила ощутимая волна от него, а не звук. На приморском направлении вот уже второй день боевые действия велись наименее активно, а наиболее интенсивно — на луганском.