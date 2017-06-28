В Киеве взорван автомобиль полковника разведки

В столице Украины произошел теракт, в результате которого погиб сотрудник ГУР Минобороны полковник Максим Шаповал.

Трагедия произошла 27-го июня в 8:16 на перекрестке улиц Соломенская и Механизаторов. Полковник был за рулем. По данным СМИ принимал активное участие в спецоперациях в зоне АТО.

Взрыв был такой силы, что фрагменты тела были найдены в квартире близлежащего дома на высоте около 50 метров.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что погибший Максим Шаповал был командиром первой группы спецназа, который освобождал в 2014 году донецкий аэропорт. У него осталось двое детей. Чем он занимался сейчас, информация секретная.