В Торецке сложная ситуация с водоснабжением

Как говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, украинская сторона СЦКК заявила, что в соседнем с Горловкой городе сложилась крайне тяжелая ситуация с водоснабжением.

И.о. мэра Торецка Юрий Есиков предупреждает о возможной гуманитарной катастрофе.

Вода поступает в город по водоводу «Горловка-Торецк». Еще в начале 2017 года в результате боевых действий был поврежден участок, который проходит через линию столкновения в районе шахты им.Гагарина.

По расчетам коммунальных служб Торецка на землю ежедневно выливается около 15 тысяч кубометров воды. Из-за этого в городе введен жесткий график водоснабжения: почти 35 тысяч жителей получают воду только два часа в сутки, в некоторые близлежащие поселки вода подается еще реже.

С повышением температуры воздуха расход воды существенно возрос и ситуация ухудшилась. В многоэтажках в центральной части города вода доходит лишь до второго этажа. В городе может вспыхнуть эпидемия инфекционных заболеваний, а городская санитарно-эпидемиологическая станция готовится закрыть все детские сады.

Есиков уверяет, что для обследования и ремонта водовода достаточно около 10 часов, т.е. одного светового дня, но даже на это время, по информации украинской стороны СЦКК, от «ДНР» нет гарантий обеспечения «режима тишины».