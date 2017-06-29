Фронтовая Горловка: северные окраины снова «шумят»

После нескольких дней тишины в город возвращаются боевые действия.



Об относительно близких боях горловчане сообщили 28 июня поздним вечером, а до этого можно было услышать отдаленное эхо войны в направлении Михайловки всю вторую половину дня.

По их словам, в среду неспокойной было в районе Зайцево, а также восточнее — в стороне Светлодарска.

Кроме того, напряженная ситуация сохраняется под Донецком, западные окраины которого попали под обстрел, в результате чего в Старомихайловке погиб мирный житель 1961 г. р.