В Константиновском районе во время взрыва авто погиб сотрудник СБУ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Инцидент произошел во вторник под Константиновкой около 19 час. По предварительным данным причина — подрыв автомобиля.

Одного из находившихся в машине спасти не удалось. Еще три человека находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести.

Военная прокуратура сил АТО квалифицировала подрыв авто как террористический акт.

Ранее сообщалось, что в Киеве в результате теракта был взорван автомобиль сотрудника ГУР Минобороны. Находившийся за рулем полковник Шаповал погиб на месте.



