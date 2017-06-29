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Глава МИД Германии призвал продолжить «хлебное перемирие» на Донбассе

Четверг, 29 июня, 2017

Габриэль считает важным предотвратить любое ухудшение условий жизни на Донбассе и добавил, что Германия готова помогать с восстановлением региона.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал стороны конфликта на Донбассе продолжить «хлебное перемирие», поскольку это может помочь прийти к политическому решению в конфликте.

Об этом министр заявил на совместной со своим российским коллегой Сергеем Лавровым пресс-конференции в Краснодаре, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

«Мне до сих пор никто по-человечески не смог объяснить, почему (перемирие – ред.) делается только на время сбора урожая», – отметил Габриэль.

Министр также считает важным предотвратить любое ухудшение условий жизни на Донбассе и добавил, что Германия готова помогать с восстановлением региона.

В ходе пресс-конференции в Краснодаре Зигмар Габриэль, также призвал сокращать расходы на вооружение в мире и избежать новой гонке вооружений между Россией и США. Немецкий министр заверил, что войска НАТО, размещенные в странах Балтии, не представляют для России угрозы. Габриэль также призвал как можно скорее провести встречу президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. В частности – для обсуждения ситуации в Сирии.

Как сообщалось, ранее Габриэль заявлял, что у Берлина нет оснований для оптимизма относительно ситуации на Донбассе. Впрочем, он пообещал продолжение усилий для установления мира на востоке Украины.

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