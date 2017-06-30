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Ходаковский рассказал о начале порезки «Стирола» и других предприятий в «ДНР»

Пятница, 30 июня, 2017

В «ДНР» приступают к масштабному уничтожению крупнейших предприятий Донбасса. Об этом заявил Александр Ходаковский.

«…Ладно, я понимаю — остатки разбомбленного подчистую аэропорта. Но ту же шахту Октябрьскую пустили под нож, вычистив все, что только можно продать, разбирая на лом целые узлы и агрегаты, еще пригодные к эксплуатации», — сообщает Ходаковский.

По его словам, «практика распространилась и на другие объекты».

«Смертью храбрых пал недобитый противником ДЗРХИ (Донецкий завод резино-химических изделий — ред.), на очереди шахта Бутовская, которая тоже пойдет в распил, в Горловке началась порезка «Стирола», и на прошлой неделе уже был задержан прокуратурой первый транспорт с цветметом — и это только начало», — констатирует Ходаковский.

«Шахта Засядько дорабатывает проходку, и дальше ложится на лопатки, с первого июля ожидается, якобы временное, закрытие нескольких шахт, которые в перспективе ждет судьба доноров металлолома», — продолжает он.

«Скажите мне, кто эти люди, которые так стремятся уложить Донбасс? Скажите мне, этот так дорого — откачивать воду с техногенно-опасных шахт, про которые я писал раньше, и которые решили все-таки затопить? А может, все наоборот: прикрываясь установками из Москвы в условиях сближения нас и России парни играют на другую руку, чтобы проблемный и нищий Донбасс лег бременем на Россию? Нужно крепко подумать над этим вопросом…», — риторически заключает Ходаковский.

Свои печальные мысли он проиллюстрировал карикатурой.

Остров



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