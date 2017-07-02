Фронтовая Горловка: в собственность города вернули участки земли сельскохозяйственного назначения

Об этом говорится в сообщении генпрокуратуры «ДНР».

Согласно информации, «Горловский межрайонный прокурор обратился с исковым заявлением в Центрально-Городской межрайонный суд г. Горловки в интересах муниципальной общины в лице администрации города Горловка к физическому лицу – предпринимателю С. о расторжении договоров аренды земли.

На основании того, что арендатором земельные участки не используются, арендная плата за пользование не вносится, земли общей площадью 184 га переданы муниципальной общине.

Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме».