Фронтовая Горловка: Захарченко пообещал, что вместо угля люди получат денежную компенсацию

Горловские шахтеры, оставшиеся без работы, получат денежную компенсацию за уголь, который ранее им выделяла шахта.

Ранее все сотрудники шахт могли получить уголь для отопления своих домов. В связи с закрытием в Горловке всех угольных предприятий, такой возможности больше нет, поэтому местный житель спросил во время «прямой линии» с Захарченко, как шахтерам закрывающихся шахт получать уголь для собственных нужд.

«Артемуголь» находится в состоянии ликвидации и шахтеров волнует опрос обеспечения твердо-бытовым топливом. Как нам быть», — задал вопрос горловчанин Виктор Беляков.

Захарченко пообещал, что вместо угля люди получат денежную компенсацию.

«Все люди, которые на этих шахтах работали, числились и обязаны были получать уголь, будут получать в денежном эквиваленте», — заверил он.

Позднее, в местных СМИ появилось разъяснение по этому поводу. В нем говорится, что правом на получение компенсационных выплат в сумме 7,5 тысяч рублей на домохозяйство пользуются работники ГП «Артемуголь», при наличии в жилых помещениях по месту жительства (регистрации) печного отопления и/или кухонного очага на твердом топливе.

Gorlovka.ua