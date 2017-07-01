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Фронтовая Горловка: Захарченко пообещал, что вместо угля люди получат денежную компенсацию

Суббота, 1 июля, 2017

Горловские шахтеры, оставшиеся без работы, получат денежную компенсацию за уголь, который ранее им выделяла шахта.

Ранее все сотрудники шахт могли получить уголь для отопления своих домов.  В связи с закрытием в Горловке всех угольных предприятий, такой возможности больше нет, поэтому местный житель спросил во время «прямой линии» с Захарченко, как шахтерам закрывающихся шахт получать уголь для собственных нужд.

«Артемуголь» находится в состоянии ликвидации и шахтеров волнует опрос обеспечения твердо-бытовым топливом. Как нам быть», — задал вопрос горловчанин Виктор Беляков.

Захарченко пообещал, что вместо угля люди получат денежную компенсацию.

«Все люди, которые на этих шахтах работали, числились и обязаны были получать уголь, будут получать в денежном эквиваленте», — заверил он.

Позднее, в местных СМИ появилось разъяснение по этому поводу. В нем говорится, что правом на получение компенсационных выплат в сумме 7,5 тысяч рублей на домохозяйство пользуются работники ГП «Артемуголь», при наличии в жилых помещениях по месту жительства (регистрации) печного отопления и/или кухонного очага на твердом топливе.

Gorlovka.ua



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