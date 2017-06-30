В Донецке рухнуло несколько этажей здания университета

После того, как в Донецке прошел мощный ливень с грозой, произошло обрушение здания Донецкого национального университета экономики и торговли, расположенного в Калининском районе.



Сначала представители «ДНР» сообщили, что частичное обрушение здания произошло в результате подмыва конструкции здания.

«В результате дождя, который сегодня шел в Донецке, произошел подмыв конструкции здания, из-за чего имело место частичное обрушение здания, — говорится в сообщении. – Распространенная ранее информация о якобы произошедшем теракте не подтверждается».

По предварительным данным, в результате происшествия есть одна пострадавшая – это женщина-сторож. Она госпитализирована.

Ливень с громом и молниями начался около 15.30 и продолжался около двух часов.

Однако затем появилось новое сообщение: «причиной частичного обрушения здания Донецкого национального университета экономики и торговли, расположенного в Калининском районе столицы ДНР, было срабатывание взрывного устройства.

В итоге обе эти версии считаются основными. Окончательные выводы комиссии будут обнародованы по завершении расследования. Сколько продлится работа экспертов, пока не уточняется

Сегодня с утра аварийно-спасательные работы продолжатся.