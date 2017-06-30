 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

В Донецке рухнуло несколько этажей здания университета

Пятница, 30 июня, 2017

После  того, как в Донецке прошел мощный ливень с грозой, произошло обрушение здания Донецкого национального университета экономики и торговли, расположенного в Калининском районе.

Сначала представители «ДНР» сообщили, что частичное обрушение здания произошло в результате подмыва конструкции здания.

«В результате дождя, который сегодня шел в Донецке, произошел подмыв конструкции здания, из-за чего имело место частичное обрушение здания, — говорится в сообщении. – Распространенная ранее информация о якобы произошедшем теракте не подтверждается».

По предварительным данным, в результате происшествия есть одна пострадавшая – это женщина-сторож. Она госпитализирована.

Ливень с громом и молниями начался около 15.30 и продолжался около двух часов.

Однако затем появилось новое сообщение: «причиной частичного обрушения здания Донецкого национального университета экономики и торговли, расположенного в Калининском районе столицы ДНР, было срабатывание взрывного устройства.

В итоге обе эти версии считаются основными. Окончательные выводы комиссии будут обнародованы по завершении  расследования. Сколько продлится работа экспертов, пока не уточняется

Сегодня с утра аварийно-спасательные работы продолжатся.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования