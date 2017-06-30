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Фронтовая Горловка: на нескольких направлениях бои шли весь день

Пятница, 30 июня, 2017

Как сообщили местные жители, наиболее активными были юго-запад и северо-восток.

На протяжении четверга, 29 июня, со стороны Красного Партизана и Светлодарска было слышно тяжелое, но отдаленно.

Также днем некоторое время «шумел» северо-запад. Около 18.30 на этом направлении прогремел мощнейший взрыв, после чего в стороне ж/м Комарова был виден столб дыма.

С наступлением темноты бои не стихли. Продолжались «бахи» в направлении Светлодарска, стреляли также в районе Зайцево.

Уже после полуночи были слышны перестрелки на севере/северо-западе. Около двух часов ночи горловчане сообщили о применении тяжелого вооружения на юго-западе и северо-востоке.

Не стихают бои в районе Ясиноватой и Авдеевки, весь вечер «работала» артиллерия и в Донецке, о чем рассказали местные жители. Напряженная ситуация сохраняется и под Мариуполем. Вечером горячо было и на Луганском направлении — в районе Попасной, Желобка, Молодежного (Первомайска).



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