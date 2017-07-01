В Донецкой области детям-сиротам подарили квартиры

Церемония вручения прошла в Мариуполе. Ключи от квартир вручили 25 молодым семьям.

Об это на своей странице в Facebook написал глава ДонВГА Павел Жебривский.

Такой подарок ко Дню Конституции сделали тем, кому не на кого надеяться кроме государства, — молодежи из числа детей-сирот. Квартиры приобрели за счет областного и местного бюджетов. Кроме Мариуполя жилье получили дети-сироты в Волновахе, Мирнограде и Бердянском. В целом по области в этом году будет приобретено 85 квартир.

По его словам, программа обеспечения жильем продолжится в следующем году. Кроме сирот планируется помогать и переселенцам. Законом предусмотрено приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц по такой схеме: 50 % стоимости оплачивает сам гражданин, 25 % — область и столько же — местный бюджет.

Жебривский сообщил, что подготовлен законопроект изменений к закону о бюджете, чтобы правительство выделило 1,2 млрд. грн. на жилье для граждан, попавших в сложную ситуацию.