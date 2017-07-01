 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

В Донецкой области детям-сиротам подарили квартиры

Суббота, 1 июля, 2017

Церемония вручения прошла в Мариуполе. Ключи от квартир вручили 25 молодым семьям.

Об это на своей странице в Facebook написал глава ДонВГА Павел Жебривский.

Такой подарок ко Дню Конституции сделали тем, кому не на кого надеяться кроме государства, — молодежи из числа детей-сирот. Квартиры приобрели за счет областного и местного бюджетов. Кроме Мариуполя жилье получили дети-сироты в Волновахе, Мирнограде и Бердянском. В целом по области в этом году будет приобретено 85 квартир.

По его словам, программа обеспечения жильем продолжится  в следующем году. Кроме сирот планируется помогать и переселенцам. Законом предусмотрено приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц по такой схеме: 50 % стоимости оплачивает сам гражданин, 25 % — область и столько же — местный бюджет.

Жебривский сообщил, что подготовлен законопроект изменений к закону о бюджете, чтобы правительство выделило 1,2 млрд. грн. на жилье для граждан, попавших в сложную ситуацию.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования