Как получить высокую пенсию в Украине: можно ли собрать самому и как повлиять на размер выплат

Пенсионная система рассчитана на три уровня: солидарный, накопительный и добровольный накопительный. Полноценно работает только первый.

Накопительная пенсионная система работает в странах Европейского Союза уже десятки лет. В Польше ее запустили в 1999-м, а в Швейцарии – в 1982-м. В Украине же три уровня пенсионной системы (солидарный, накопительный и частные фонды) существуют только на бумаге. Как заявляют в Министерстве социальной политики, запускать второй уровень пенсионной системы будут только после преодоления дефицита Пенсионного фонда, а на это понадобится 7-10 лет. При этом только солидарный уровень не может обеспечить высокие пенсии украинцам. Сайт «Сегодня» выяснил, могут ли украинцы сами собрать на пенсию.

Вариант № 1: собирать самому и прятать «под матрасом»

Тем, кто принял решение собирать деньги без помощи финансовых учреждений, придется диверсифицировать свои риски. Деньги хранить в трех разных валютах, наблюдать за динамикой валютного рынка и постоянно держать «руку на пульсе». Как говорят эксперты, даже крупным инвестиционным компаниям не всегда удается заработать на валютном рынке. Обесценивается не только гривня, но и доллар, евро. Ранее сайт «Сегодня» уже писал о том, как сделать так, чтобы ваши сбережения не съела инфляция.

«За»:

деньги всегда «под рукой» и их всегда можно забрать

можно откладывать любую сумму без привязок к договорам с пенсионным фондом или банком

«Против»:

любые деньги нужно инвестировать, иначе их «съест» инфляция. Инструменты для самостоятельных инвестиций, таких как фондовый рынок, в Украине не работают

в среднем украинские пенсионеры живут 18 лет. Чтобы собрать на пенсию хотя бы в 300 долларов, придется насобирать 64 800 долларов. Для этого придется 20 лет откладывать по 180 долларов в месяц (4680 гривен по текущему курсу).

Вариант № 2: откладывать на банковском депозите

Депозитные вклады больше подходят для накопления средств на три-четыре года, рассказывает старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко. Если частный банк «лопнет», Фонд гарантирования вкладов (ФГВ) вернет депозит на сумму до 200 тысяч гривен, остальное – «сгорит». Государственные банки на данный момент гарантируют возвращения 100% вклада. В Министерстве финансов неоднократно заявляли, что присутствие государства в банковском секторе нужно сокращать, а крупнейшие банки «Ощад» и «Приват» готовить к приватизации. Если банки отдадут в частные руки, ФГВ будет гарантировать возвращения только части депозита.

Лучше не откладывать сумму больше, чем гарантировано вернет ФГВ, советует руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. По мнению эксперта, банковский депозит – лучший из трех возможных вариантов собрать на пенсию.

На данный момент средняя депозитная ставка – 16% годовых. Это позволяет не только компенсировать рост цен, но и немного заработать. К примеру, если положить на депозитный счет 1000 гривен, через 10 лет можно снять уже 4411 гривен. Если же каждый месяц откладывать по тысячи и по итогам года пополнять депозитный счет, собрать на пенсию удастся за 20-30 лет. Как говорит Лидия Ткаченко, идеальный вариант – 40 лет откладывать и 20 лет тратить.

«За»:

ФГВ после закрытия банка вернет часть накопленных средств, если открыть депозиты в двух разных банках, даже при условии их закрытия можно гарантировать получить сумму вклада

доходность банковских депозитов позволяет не только сохранять, но и зарабатывать

«Против»:

банковские депозиты – скорее инструмент для краткосрочного накопления.

Большинство банков заключают договор на 12 месяцев

Вариант № 3: стать участником частного пенсионного фонда

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) запустились в Украине только в 2003 году. На данный момент такие фонды не имеют права инвестировать в экономику других стран, они должны часть средств инвестировать в государственные ценные бумаги, вторую часть – в депозиты, а остальное – в ценные металлы и недвижимость.

«Есть риски, что доходность от инвестиций фонда окажется ниже ожидаемой доходности от депозитов. Пенсионные фонды не имеют так много вариантов инвестирования. Есть риск, что доходность фонда будет падать. Инструменты с низким риском – государственные долговые ценные бумаги. У них сейчас доходность 13-14%, если фонд предлагает значительно выше, то стоит задуматься», – рассказывает Александр Паращий.

Основная проблема НПФ в Украине – девальвация национальной валюты и инфляция, рассказывает председатель совета директоров Ассоциация защиты активов Александр Сутихо. Эксперт уверен: если бы Нацбанк разрешил украинским пенсионным фондам инвестировать за границу, эта проблема была бы решена.

«Девальвация перекрывает доходность. После того, как будет возможность инвестировать средства пенсионных фондов в иностранные активы, можно будет говорить, что проблема будет решена. Сейчас в этом смысле проходит либерализация, физическим лицам уже разрешили инвестировать», – отмечает Александр Ситухо.

«За»:

возможность долгих инвестиций

защита активов фонда законом: если НПФ закрывается, все его активы должны перенести в другой фонд

«Против»:

Есть риск того, что доходность фонда не компенсирует темы инфляции

Как повлиять на размер своей пенсии

Государственная пенсия из солидарной системы зависит от уровня зарплаты и стажа. Чем больше стаж, тем выше пенсия. После пенсионной реформы один год стажа будет оцениваться в 1% от условного заработка. К примеру, если проработать 40 лет, из солидарной системы можно получать 40% от своего условного заработка ежемесячно.

В формуле расчета пенсии учитывается соотношение собственной зарплаты к средней по стране. Эта цифра умножается на среднюю за три года зарплату и коэффициент стажа. Если официальная зарплата на уровне минимальной, даже при условии 40 лет стажа размер пенсии будет близок к минимальному.

Например, чтобы на данный момент получить пенсию в 4000 гривен, нужно иметь зарплату в 2,2 раза выше средней по стране и проработать 35 лет. Напомним, средняя зарплата в Украине – больше 6500 гривен. При стаже в 40 лет для пенсии в 4000 гривен нужно иметь зарплату в 1,9 раза выше средней.

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