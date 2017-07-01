Кому придется вернуть потраченную субсидию государству: за что могут забрать скидку и как проходит перерасчет

В Украине продолжается процедура перерасчета субсидии на неотопительный сезон, а платежки приходят без скидок.

В 2017-м субсидии назначили более двум миллионам домохозяйств, это всего лишь 50,9% от тех, кто написал заявление. За этот же период прошлого года скидку получили на 11,2% больше украинцев. На данный момент субсидии оформили примерно семь миллионов семей. Выделенные 47 миллиардов гривен заканчиваются. Государство накопило десятки миллиардов долга перед поставщиками коммунальных услуг. Кабинет министров принял решение увеличить доходную часть бюджета и выделить на субсидии дополнительно 14 миллиардов гривен. Соответствующие правки парламент уже принял в первом чтении.

Один из способов сэкономить на субсидиях – ужесточить требования к субсидиантам. В этом году программу субсидий пересмотрели. Сайт «Сегодня» выяснил, как и почему Кабмин пересмотрел требования к получателям коммунальной скидки.

Украинцам пересчитывают субсидии

Субсидии украинцам пересчитывают два раза в год: на отопительный и неотопительный сезоны. Происходит это автоматически. В этом году органы социальной защиты с учетом большой нагрузки не успели переназначить субсидии, в результате украинцы получили платежки за май без учета скидок. В Министерстве социальной политики поясняют: в платежке за июнь будет учитываться субсидия за два месяца, так как органы соцзащиты по техническим причинам не смогли пересчитать скидку вовремя.

Для большинства украинцев размер субсидии после перерасчета окажется ниже. Связано это в первую очередь с ростом доходов. До мая украинцы получали субсидия с учетом их дохода за 2015 год, а после перерасчета будет учитываться доход с апреля прошлого по март текущего года. За это время повышали пенсии, пересматривали размер минимальной заработной платы и индексировали социальные стандарты. Примерный размер своей субсидии любая семья может посчитать самостоятельно.

Нужно подсчитать средний доход на одного члена семьи, разделить эту сумму на два прожиточных минимума и умножить на 15%. Полученная цифра – процент от совокупного дохода, который нужно отдать за коммуналку. Остальное компенсирует субсидия (в пределах социальных нормативов). Пропорционально росту дохода увеличится сумма «обязательного платежа» и сократится размер скидки.

Стоит учитывать, что на каждого безработного, но трудоспособного члена семьи учитывается доход в размере двух прожиточных минимумов. В мае 2017-го размер прожиточного минимума повысили с 1544 до 1624 гривен.

За что могут забрать субсидию

Несколько недель назад правительство кардинально пересмотрело программу субсидий. Теперь если окажется, что семья получала субсидия незаконно, весь размер «излишне» использованной субсидии придется вернуть государству. Эти деньги либо запишут в качестве долга за коммуналку, либо потребуют вернуть через суд.

Субсидианты должны в течение месяца сообщать органам социальной защиты: если кто-то выписался из квартиры, если поменялся состав семьи, если изменилось материальное положение, если была сделана покупка на сумму от 50 тысяч гривен. Согласно постановлению Кабмина №300, за «несообщение» субсидию могут забрать, а использованную скидку заставить вернуть.

Например, если оказалось, что семья сделала покупку в 2016-м, но при этом получила скидку в этом году, весь размер использованной субсидии придется вернуть государству.

За что могут забрать скидку:

«Обязательного платежа» достаточно для оплаты коммуналки летом

Субсидиант сделал покупку на сумму от 50 тысяч гривен

Субсидиант скрыл информацию, которая повлияла на размер скидки (например, о дополнительных доходах)

Если социальный инспектор ознакомился с материальным положением семьи, и возникли подозрения, что реальный доход значительно выше

Если есть задолженность за коммуналку как минимум за два месяца

Среди нарушителей – те, кто сдает квартиры и при этом не указывает доход от аренды в своей декларации. Семья имеет право оформить субсидию только в той квартире, в которой проживает. Сдавать жилье уже с оформленной субсидией – нарушение. Если социальный инспектор заметит, скидку могут забрать не только в квартире, которую сдают, но и в той квартире, в которой живет арендодатель. Стоит напомнить, что оформлять субсидии в арендуемом жилье можно, но должен это делать тот, кто арендует, а не тот, кто сдает в аренду. В таком случае при расчете скидки будет учитываться доход арендатора.

Отметим, законопроект, в котором планируют расширить права социальных инспекторов, уже зарегистрирован в Раде под авторством премьер-министра. О том, как будут работать «ревизоры», можно прочитать здесь.

Для поиска нарушителей еще в прошлом году в Министерстве финансов создали отдел верификации. Они занимаются сопоставлением информации из всех доступных реестров, имеют возможность получить доступ к банковскому делу и т.д. В Минфине находят потенциального нарушителя и направляют информацию о нем в Минсоцполитики. Забрать субсидию могут только то ведомство, которое ее назначило.

К слову, в меморандуме с МВФ правительство взяло на себя обязательство монетизировать субсидии, то есть выплачивать скидку деньгами. С августа 2017, как говорится в меморандуме, в Украине разработают монетизацию для компаний, следующем шаг – монетизация для потребителей.

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