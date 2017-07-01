Фронтовая Горловка: вечером снова «перемирили»

В окрестностях города с наступлением темноты вновь возобновились позиционные бои.

Около 18 час. местные жители сообщили о них с южной стороны. Затем, уже на севере, стрелять начали ближе к 22 час. Кроме стрелкового, были слышны зенитные установки, а также отдаленные «бахи». Кроме того интенсивный бой с применением тяжелого начался в направлении Светлодарска, Углегорска и Дебальцево.

Под обстрел минувшим вечером попал жилой сектор Марьинки и Александровки. Информации о пострадавших среди мирного населения, к счастью, не поступало.

Также неспокойно было под Докучаевском, Авдеевкой, Каменкой и Широкино.