Почти половина задолженности по зарплате в Украине приходится на Донбасс

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в мае 2017 года выросла на 6,2% по сравнению с апрелем и на 1 июня составила 2,320 млрд. грн., сообщает Государственная служба статистики.

По информации ведомства, на начало июня основная доля суммы задолженности экономически активных предприятий приходилась на промышленность (77,2%).

Отмечается, что почти половина долга образована в Донецкой (31,6%) и Луганской (13,2%) областях.

По данным Госстата, задолженность перед работниками экономически активных предприятий в мае выросла на 10,2% – до 1,250 млрд грн.

Зеркало недели