Фронтовая Горловка: вчера вечером и сегодня утром на окраинах было неспокойно

Вечером снова стало шумно за городской чертой.

После 20 час. возобновились боевые действия в стороне Зайцево. По словам очевидцев, около 21 час. здесь «работал» танк. Кроме того активны были северо-восток и северо-запад. Местные жители кроме стрелкового слышали минометы. Ближе к полуночи и после нее громко было на западных окраинах, но отдаленно.

Позднее стало известно, что в Никитовском районе во двор частного дома прилетел снаряд, в результате чего вылетели оконные стекла. О других повреждениях не сообщается.

Также 1 июля шли бои под Докучаевском, на западе от Донецка, в Новоазовском районе.

В воскресенье с утра некоторое время стреляли на севере Горловки.