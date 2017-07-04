На летних сборах «Шахтер» выиграл три поединка кряду

Горняки готовятся к предстоящему сезону в Германии.

Сначала дончане сыграли с представителем региональной лиги Германии «Запад» «Редингхаузеном». Соперник дал бой чемпионам Украины, но, несмотря на то, что первый гол забили именно немцы, в дальнейшем они лишь отыгрывались, а сама игра завершилась с крупным счетом — 4:3. В составе «Шахтера» забивали Тайсон, Феррейра, Срна и Патрик.

Затем состоялся спарринг с представителем второй Бундеслиги — «Бохумом». На этот раз дончане не пропустили, дважды при этом забив (Ракицкий, Дентиньо).

В третьем товарищеском матче, который состоялся 3 июля, горняки встретились с датским «Оденсе». По ходу поединка подопечные Фонсеки дважды отыгрывались, благодаря «дублю» Тайсона, а на 73-й минуте Исмаили принес своей команде очередную победу.

Следующую игру «Шахтер» проведет 5 июля.