Фронтовая Горловка: на севере вновь били из тяжелого

Весь вечер на окраинах гремели бои.

По сообщениям местных жителей, на севере и юго-западе стрелять начали около 20 час. Спустя полчаса «зашумело» и на северо-западе. На всех направлениях применялось тяжелое.Такая ситуация сохранялась до полуночи, а на юго-западе — и некоторое время после, но отдаленно.

Кроме того, в течение дня в Горловке наблюдались проблемы с мобильной связью оператора «МТС-Украина». Вечером у одних она появилась, а другие — по-прежнему не могли никому дозвониться.

Продолжались в воскресенье бои под Донецком, на участках Авдеевка/Ясиноватая, Докучаевск/Новотроицкое, а также Светлодарск/Дебальцево.