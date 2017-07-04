Фронтовая Горловка: семейная пара зарезала пенсионера и отобрала старое авто

2 июля в Горловке мужчина и женщина напали на местного жителя 1950 г. р., нанесли ему несколько ножевых ранений, после чего отобрали старую “Волгу”.

Разбойное нападение попало на камеры видеонаблюдения.

Пострадавший пенсионер обратился в “МГБ ДНР”. По его словам, неизвестные напали на него в гараже в автокооперативе “Горняк”. Мужчина и женщина нанесли ему ножевые ранения, а когда пострадавший упал, забрали его старое авто.

Видео с камер наблюдения позволило установить, что к преступлению причастны “военнослужащие 7-й бригады ЛНР”, которая сейчас находится в Брянке. “Волгу” у горловчанина отобрали жительница Кировского и ее муж, который является уроженцем Приднестровья.

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