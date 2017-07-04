Фронтовая Горловка: понедельник выдался неспокойным

На протяжении дня горловчане могли слышать отголоски боев на юго-западе, а иногда и на севере города.



Сначала очевидцы рассказали, что около полудня несколько «бахов» раздались на западных окраинах. Затем о боевых действиях они сообщили уже поздним вечером. По их словам, продолжало «греметь юго-западное направление, но отдаленно. Еще позднее, из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов стреляли на севере/северо-западе, а уже после полуночи шумно было на севере.

Также неспокойно в понедельник было под Авдеевкой и Ясиноватой, на западе Донецка, а также в районе Широкино.