Фронтовая Горловка: оконные стекла в домах вылетели из-за подрыва боеприпасов в карьере — СМИ

Причиной повреждения как минимум 7 домов в ж/м Ртутный, здания администрации Никитовского района и котельной в четверг, 29 июня, стал подрыв более чем двух тонн боеприпасов и взрывчатых веществ в одном из карьеров города. Это была утилизация найденного схрона.

В 18:31 29 июня жители северо-западной части города услышали и почувствовали громкий одиночный взрыв. В результате этого взрыва в ж/м Ртутный взрывной волной были выбиты стекла, а соседние микрорайоны Горловки ощутили взрыв не только услышав его, но и увидев распахнувшиеся окна и двери, качавшиеся люстры.

Местные власти от «ДНР» случившееся назвали обстрелом — по словам и.о. главы горадминистрации И.Приходько, «около 19:00 [29 июня] был обстрел Никитовского района». В результате этого «обстрела», по его словам, в семи домах, здании райадминистрации и котельной были выбиты стекла.

Около недели жители города в соцсетях гадали, что могло стать причиной такого взрыва, был ли это обстрел или что-то еще.

Настоящая причина взрыва стала известна в воскресенье, 2 июля, после выхода в эфир на российском телеканале «Россия 1» программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым». В выпуске показали сюжет из Горловки, который, по утверждению корреспондентов, снимался в конце недели.

Авторы сюжета рассказали, что под городом разведчики «ДНР» нашли склад с оружием в серой зоне. Он находился в заброшенном и заминированном доме. Снаряды, фугасы, взрывчатые вещества, что находились в доме, были накрыты одеялами.

Некоторые из фугасов, якобы, были замаскированы в жестяных банках из-под газировки. Представители «ДНР» на видео утверждали, что одной такой банкой можно взорвать автомобиль. Всего было найдено 2 тонны 283 кг взрывчатых веществ.

Далее в сюжете говорится, что боеприпасы удалось погрузить в грузовик и вывезти на «полигон». На самом деле, судя по кадрам, этим полигоном стал один из горловских карьеров. TGorlovka оценила местность на кадрах и, вероятнее всего, подрыв произошел на карьере «Западное замыкание», который находится всего в нескольких метрах от ж/м Ртутный.

После укладки боеприпасов произошел взрыв, который корреспонденты также сняли на видео.

Типичная Горловка