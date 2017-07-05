В Украине будут собирать новую марку автомобилей?

Запорожский автомобильный завод продолжает поиск инвесторов. На предприятие уже приезжали с осмотром немцы и корейцы.

Впрочем, как стало известно, немцы не сделали никакого предложения собственникам запорожского предприятия.

На прошлой неделе предприятие посетила корейская делегация. Они осмотрели несколько цехов, но об их вердикте пока ничего неизвестно.

3 июля запорожский автозавод посетили французы. Они осмотрели линию производства, вспомогательные цеха, однако никаких подробностей, вплоть до их принадлежности к PSA Group (Peugeot и Citroen), или концерну Renault-Nissan не известно.

Вполне возможно, что крупный автопроизводитель готов к сотрудничеству с ЗАЗ и, соответственно, сборке в Запорожье автомобилей.

Пока же предприятие со следующего месяца готовится запустить конвейер и начать сборку традиционного модельного ряда: Lanos, Sens, Vida (Chevrolet Aveo) и Forza (Chery Bonus).