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Долги украинцев за коммунальные услуги увеличились

Среда, 5 июля, 2017

Задолженность украинцев за газ превысила 11 миллиардов гривен.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на май 2017 года, задолженность населения за газ выросла вдвое, по сравнению с апрельскими показателями и достигла отметки в 11,3 млрд грн.

Долги за содержание недвижимых объектов за отчетный период выросли на 7,4% и составили 2,9 млрд грн. Задолженность за вывоз бытовых отходов составила 400 миллионов гривен. За водоснабжение и водоотвод украинцы задолжали 1,8 млрд грн. Задолженность за электроэнергию на конец мая составила 3,9 млрд грн. За отопление и горячую воду образовалась задолженность в размере в сумме 8,9 млрд грн.

В общей сложности, в мае этого года, украинцы уплатили за ЖКУ 5,2 млрд грн. Самый высокий уровень оплаты продемонстрировали Одесская, Херсонская и Николаевская области (154,1%, 142,7% и 134,8% соответственно). Самые низкие показатели зафиксированы в Черниговский, Черкасский и Винницкий областях (21,6%, 25,3%, 33,4%). За январь-май 2017 года, с населением было заключено 19,9 тысяч договоров о реструктуризации задолженности на сумму 107,5 миллионов гривен.

Domik.ua

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