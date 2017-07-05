Долги украинцев за коммунальные услуги увеличились

Задолженность украинцев за газ превысила 11 миллиардов гривен.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на май 2017 года, задолженность населения за газ выросла вдвое, по сравнению с апрельскими показателями и достигла отметки в 11,3 млрд грн.

Долги за содержание недвижимых объектов за отчетный период выросли на 7,4% и составили 2,9 млрд грн. Задолженность за вывоз бытовых отходов составила 400 миллионов гривен. За водоснабжение и водоотвод украинцы задолжали 1,8 млрд грн. Задолженность за электроэнергию на конец мая составила 3,9 млрд грн. За отопление и горячую воду образовалась задолженность в размере в сумме 8,9 млрд грн.

В общей сложности, в мае этого года, украинцы уплатили за ЖКУ 5,2 млрд грн. Самый высокий уровень оплаты продемонстрировали Одесская, Херсонская и Николаевская области (154,1%, 142,7% и 134,8% соответственно). Самые низкие показатели зафиксированы в Черниговский, Черкасский и Винницкий областях (21,6%, 25,3%, 33,4%). За январь-май 2017 года, с населением было заключено 19,9 тысяч договоров о реструктуризации задолженности на сумму 107,5 миллионов гривен.