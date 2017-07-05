Фронтовая Горловка: вечером снова шли бои

Весь вечер со стороны юго-запада доносились отдаленные звуки войны. После 20 час. север «зашумел» зенитными установками.

К 21 час. на юго-западе завязался стрелково-минометный бой, который, по словам очевидцев, был уже намного ближе. Схожая ситуация в это же время складывалась на участке от Майорска до Зайцево. Чуть позднее стрелять начали и несколько западнее, но вскоре интенсивность боевых действий спала.

Также стало известно, что предыдущей ночью в результате обстрелов на севере Горловки были повреждены два дома.