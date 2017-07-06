Фронтовая Горловка: на «Стироле» готовят к пуску несколько цехов

Об этом рассказал нынешний директор химического гиганта Максим Чепак.



По его словам, сегодня здесь работает цех по производству изделий из полимеров, который делает одноразовые стаканы. Также работают два вспомогательных цеха — нейтрализации и очистки промышленных и сточных вод, а также цех электроснабжения.

Сейчас к пуску готовится отделение одноразовой упаковки и посуды цеха по производству изделий из полимеров, который будет работать на привозном сырье. Затем в планах — уже в этом году запустить цех по производству полистиролов.

Как сообщил Чепак, на предприятии работает 511 человек и плановый набор специалистов будет продолжаться.

Что касается работы крупнотоннажного оборудования для производства аммиака, карбамида, селитры, то на данный момент здесь все законсервировано, но на предприятии уверены, что смогут возобновить процесс.

«На «Стироле» три цеха по производству аммиака, два — по производству карбамида и цех аммиачной селитры. Представьте, какие объемы. Если говорить о реальных сроках, то при максимальной концентрации сил всех заинтересованных сторон, наличии специалистов, материалов и средств, нам понадобится от шести месяцев до года, чтобы возобновить работу крупнотоннажного оборудования, и наладить выпуск удобрений», — заявил М.Чепак.