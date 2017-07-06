Судьбы переселенцев: раньше устанавливал окна, а теперь шьет обувь

Ремонт и пошив обуви достаточно выгодное дело для небольшого города. В месяц можно заработать около 20 000 грн. Об этом рассказал переселенец из Дебальцево Игорь Курилец.

Мужчина открыл собственную мастерскую в Вышгороде Киевской области. Ранее Игорь не работал в этой сфере и сам всему научился, ремонтируя обувь знакомым. Денег на старте хватило только на клей и нож, кусок резины попросил у знакомого мастера.

«В банке в кредите на открытие дела отказали. Занял денег и купил станки для изготовления ключей и швейную машинку, – рассказывает Игорь. – Нашел пустое помещение в аренду. Сам делал столы и стойку с полками, из электродвигателя и пылесоса изготовил точило».

Для официальной работы Игорь открыл ФЛП. На это, по его словам, хватило двух дней. На рекламу денег не тратил. Большинство клиентов – местные, которые видят работу Игоря и рекомендуют другим. За день может быть около 20 заказов.

Игорь также шьет кошельки, портмоне, делает кожаные браслеты и реставрирует изделия из кожи. Свои товары мужчина размещает на страницах в Facebook «STEP кожаная мастерская» и Instagram. На интернет-продажи не хватает времени.

«Чтобы научиться шить обувь пошел на специальные курсы в Киеве. Для меня достаточно дорогие – стоили 600 долларов, – рассказывает Игорь. – Уже есть первые клиенты. Например, шил мужские ботинки из итальянской кожи. Подошву и каблук делал наборные (делают из кусков кожи, когда слой за слоем проклеивают один над одним. – ред.). Это довольно кропотливая работа. На изготовление одной пары уходит неделя. Те ботинки продал за 3200 гривен. Общая стоимость изделия зависит от материалов».

Сейчас Игорь устроился в Вышгороде с женой и сыном. В 2014 году семья жила в Горловке, где он устанавливал металлопластиковые окна. С началом военных действий решил с семьей переждать несколько месяцев у отца жены в селе Боровенька Сумской области. Брали с собой вещи «на первое время» и домой больше не вернулись. Друзья Игоря начали получать SMS с угрозами, потому что ранее участвовали в политической и общественной жизни Горловки.

«В Вышгород позвала сестра жены, – вспоминает Игорь. – попытался устанавливать окна, но работодатель не выплатил деньги за работу. Были отказы по трудоустройству из-за донецкой прописки. От безнадежности начал лепить вареники и пельмени, продавал обеды по соседним торговым точкам. Пытался лепить аккуратно, подавал блюда в одноразовой посуде с салфетками. В день мог заработать 350 гривен. Были заказы даже на замороженные изделия».

В одну из местных мастерских по ремонту обуви Игорь носил обеды. Там наблюдал за работой мастера и загорелся делом. Дома смотрел видео в интернете и учился.

«Почти всю жизнь жил в Дебальцево. Это довольно депрессивный город. В Вышгороде больше нравится, город застраивают, много молодых семей с детьми. В Дебальцево последнее строительство было в 1991 году. Хотели построить 9-этажку, а построили только пять этажей. Люди не живут там, а выживают. С 1990-х в городе отсутствует газ, отопления нет. Зимой спали в трех штанах и свитерах. Воду дают только днем и ночью, а горячей вообще никогда не было», – рассказывает Игорь.

В планах Игоря продолжить развивать мастерскую и найти порядочного помощника. Жена мужчины посещает курсы по шитью, а сын пойдет осенью в школу.

Gazeta.ua