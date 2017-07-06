Путин продлил ответные санкции против Украины, США и стран ЕС

Президент России Владимир Путин продлил экономические санкции в отношении США, Украины и стран ЕС до конца 2018 года. Об этом говорится в указе российского президента от 4 июля.

«Продлен с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн», – сказано в сообщении.

Отмечается, что санкции продлены в ответ на экономические ограничения «на отдельные государства с учетом степени их вовлеченности в санкционный режим против России».

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