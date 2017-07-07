Фронтовая Горловка: с наступлением темноты били из тяжелого

Пятница, 7 июля, 2017
Вечером снова было неспокойно.
Как рассказали горловчане активно стрелять начали ближе к 20 час., но если на юго-западе было слышно лишь стрелковое, то на севере уже периодически «работали» минометы. После 21 час. в направлении Широкой Балки также начали раздаваться «бахи». Кроме того, о перестрелках сообщали жители западных окраин Горловки.
Такая ситуация сохранялась почти до полуночи. После на юго-западе иногда были слышны крупнокалиберные пулеметы.
Продолжались бои в районе Широкино и Павлополя, на участках от Докучаевска до Новотроицкого, от Авдеевки до Ясиноватой, на западных окраинах Донецка, в районе Попасной и Молодежного (Первомайска).