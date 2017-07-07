На пополнение капитала «ПриватБанка» государство потратило 7% ВВП

На пополнение капитала «ПриватБанка», с учетом рефинансирования, государство потратило 7% ВВП.

Об этом в эфире «5 канала» заявил председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

«Совет НБУ вчера сделала оценку, что на пополнение капитала «ПриватБанка» уже потрачено эквивалент почти 5% ВВП. С учетом рекапитализации 38,5 миллиардов гривен – это уже 7% ВВП. Конечно – это много, но в тех условиях, в которых находился «ПриватБанк» в конце 2016 года, если бы государство не национализировали «ПриватБанк», потери могли быть гораздо выше», – заявил Данилишин.

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