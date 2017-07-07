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Сегодня в Гамбурге открывается саммит «Большой двадцатки»

Пятница, 7 июля, 2017

Опыт всех предыдущих саммитов G20 не вселяет оптимизма относительно принятия каких-либо прорывных решений.

Сегодня, 7 июля, в немецком Гамбурге открывается двухдневный саммит лидеров стран Группы двадцати (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, республика Корея, Мексика, Германия, ЮАР, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Япония, а также Европейский Союз).

1 декабря 2016 к ФРГ года перешло председательство в G20. Германия выделила в качестве приоритетов следующие темы: борьба с изменением климата, развитие Африки, вопросы помощи в преодолении последствий голода на планете, усиление роли женщины в обществе.

В первый день работы саммита будут обсуждаться противодействие терроризму, торговля и экономические проблемы, климат.

Второй день будет посвящен дискуссиям об улучшении ситуации в Африке, проблеме миграции, здравоохранению и развитию цифровых технологий.

Однако официальной программой лидеры стран «двадцатки» не ограничатся и проведут десятки двусторонних и многосторонних контактов. Самым ожидаемым из них станет первая личная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Поиск компромисса между участниками саммита обещает быть крайне непростым, особенно в свете позиции США по торговле и климату. 1 июня американский президент Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения, договоренность о котором была достигнута 12 декабря 2015 года по итогам международной конференции во французской столице.

Опыт всех предыдущих саммитов G20 не вселяет оптимизма относительно вероятности принятия каких-либо прорывных решений. Сейчас больше чем когда-либо «двадцатка» сконцентрирована на внутренних конфликтах, а не на поиске точек соприкосновения.

Саммит G20 пройдет в условиях повышенных мер безопасности. Правопорядок в городе обеспечивают около 20 тыс. сотрудников правоохранительных органов, включая спецназ.

На месте работают представители иностранных спецслужб. В частности, в Гамбурге размещен опорный пункт Секретной службы США, которая отвечает за безопасность Трампа.



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