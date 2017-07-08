Нардеп на год остался без водительских прав за вождение в нетрезвом виде

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам народный депутат от Блока Петра Порошенко Павел Ризаненко.

По его словам, по решению суда на протяжении года его запрещено управлять автомобилем. Кроме того, за вождение в нетрезвом виде он должен заплатить штраф в размере 10 200 грн.

«Закон — одинаков для всех. Решением Деснянского суда согласно Закону Украины был лишен права управления автомобилем сроком на один год и обязан уплатить штраф в размере 10 200 грн за административное нарушение, а именно — вождение автомобиля с показателем 0.27 промилле (при норме 0.2, погрешность составляет 0.05 промилле)», — написал народный избранник.

Также Ризаненко рассказал, что попросит жену подарить ему на день рождения велосипед и заявил, что одобряет действия полицейских и судов, которые не разделяют нарушителей на простых людей и привилегированных.