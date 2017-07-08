 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Нардеп на год остался без водительских прав за вождение в нетрезвом виде

Суббота, 8 июля, 2017

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам народный депутат от Блока Петра Порошенко Павел Ризаненко.

По его словам, по решению суда на протяжении года его запрещено управлять автомобилем. Кроме того, за вождение в нетрезвом виде он должен заплатить штраф в размере 10 200 грн.

«Закон — одинаков для всех. Решением Деснянского суда согласно Закону Украины был лишен права управления автомобилем сроком на один год и обязан уплатить штраф в размере 10 200 грн за административное нарушение, а именно — вождение автомобиля с показателем 0.27 промилле (при норме 0.2, погрешность составляет 0.05 промилле)», — написал народный избранник.

Также Ризаненко рассказал, что попросит жену подарить ему на день рождения велосипед и заявил, что одобряет действия полицейских и судов, которые  не разделяют нарушителей на простых людей и привилегированных.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования