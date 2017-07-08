В Мукачево переименовали улицы Бандеры и Шухевича

Мукачевский городской совет принял решение относительно новых названий улиц, переименованных ранее в рамках закона о декоммунизации.

В частности, изменения коснулись улиц Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Новые названия им были даны в честь кардинала Любомира Гузара и митрополита Андрея Шептицкого.

Отметим, что в честь Бандеры и Шухевича улицы города назвал в апреле глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, когда истек срок, предоставленный горсовету для их переименования.

Кроме того, горсовет назвал именем Москаля городской тупик.

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